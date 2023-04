Scudetto del Napoli: trafugato lo striscione del club di Mercato San Severino, festeggiamenti anche ad Agropoli

Valle dell'Irno in festa per lo scudetto del Napoli. L’altra notte, tuttavia, il Club Napoli Mercato San Severino ha subito un furto: è stato trafugato lo striscione che era stato issato sul balcone della sede. “Il Club Napoli Mercato San Severino vi ringrazia per aver rimosso lo striscione apposto sulla nostra sede, anticipandoci, visto che stavamo meditando di metterne uno più grande e più bello. - hanno scritto dal club sui social- Quando si vince uno scudetto, bisogna festeggiare alla grande ed allora c’è bisogno di uno striscione adeguato. Grazie mille e, se siete disponibili anche a darci una mano quando metteremo quello nuovo, vi aspettiamo con piacere", ha concluso ironicamente il club.

I festeggiamenti ad Agropoli

Intanto, anche nella costa Sud di Salerno, fervono diversi preparativi per la vittoria del Napoli. In particolare, nastri bianchi e azzurri sventolano sui pali della pubblica illuminazione ad Agropoli in vista delle celebrazioni per lo scudetto. Da quanto si apprende, il Comune ha autorizzato gli addobbi e anche una festa in strada.