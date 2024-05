Parco del Ciliegio a Baronissi: inaugurata la scultura "Fratture"

Taglio del nastro, questa mattina, al Parco del Ciliegio, alla presenza di cittadini e appassionati d’arte, per “Fratture”, la scultura donata alla città dall’artista salernitana Laura Bruno. L’opera ceramica raffigura la testa di un uomo con varie fratture scomposte. Lo scritto sulle sottostanti mattonelle in ceramica, “EGO -SUM - IN - NOCENS” si presta a diverse interpretazioni.

"La scultura è in definitiva, secondo l’artista, un atto di accusa verso l’uomo contemporaneo che, incurante, provoca danni ai suoi simili, all’ambiente, alla civiltà. - racconta il sindaco Gianfranco Valiante- E’ la denuncia dei deficit culturale e di riflessione che connotano oggi l’operato dell’essere umano e gran parte del contesto sociale. Non è un caso il posizionamento dell’opera che abbiamo voluto al Parco del Ciliegio, per noi sempre più un museo di arte contemporanea all’aperto. Un ringraziamento affettuoso all’amica artista Laura Bruno per aver voluto donare la sua opera a Baronissi", ha concluso il primo cittadino.