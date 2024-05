"Opulenta Salerno": si rinnova l'appuntamento con "La scuola adotta un monumento"

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento ormai trentennale con "La Scuola adotta un Monumento", progetto della Fondazione Napoli Novantanove. L'appuntamento con l'iniziativa ideata da Paola Valitutti è per sabato 11 e domenica 12 maggio e per sabato 18 e domenica 19 maggio dalle ore 9,30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Il progetto

Gli alunni delle Scuole di Salerno si trasformeranno in osservatori e ciceroni delle risorse monumentali della città: ben oltre 650 studenti delle scuole Statali e Paritarie del Comune di Salerno, dai più piccoli dell’Infanzia e della Primaria ai più grandi delle Scuole Secondarie di I grado e degli Istituti di Istruzione Superiore, hanno adottato un proprio monumento per l’Anno Scolastico che sta ormai per concludersi. La riconferma dell’appuntamento costruisce dei legami essenziali tra la rappresentazione delle attività programmate in aula e quelle in situ, tessendo un rapporto diretto con l’ambiente circostante ed i visitatori. Il format Opulenta Salerno arricchisce la manifestazione con attività collaterali quali racconti, disegni, mostre, rappresentazioni teatrali, cori, concerti, coreografie. Quanto prodotto dalle scuole è il risultato di azioni basate sullo studio e sull’insegnamento del rispetto del patrimonio culturale, come strumento formativo per le nuove generazioni. Quanto sopra crea un’azione trasversale e congiunta per lo sviluppo e la messa in opera di un progetto unico volto alla formazione multidisciplinare dell’alunno. Condividere per qualche ora la passione dei nostri giovani ciceroni consentirà loro di sentirsi protagonisti del proprio territorio e a noi di comprendere quanto le iniziative delle scuole integrino il ruolo dell’Ente. Sul tema della valorizzazione del comune patrimonio culturale si riconferma il ruolo della Scuola quale parte integrante e sostanziale di più ampi progetti istituzionali. "In linea con il nostro impegno per la tutela dell’ambiente - spiega l'assessore all'Istruzione, Gaetana Falcone - abbiamo deciso di non stampare il programma del progetto “La Scuola Adotta un Monumento” in quanto crediamo che la diffusione della cultura e la sensibilizzazione verso il patrimonio storico debbano avvenire in modo responsabile e sostenibile. Per questo motivo, questo programma sarà disponibile in formato pdf, facilmente consultabile online e scaricabile da tutte le scuole partecipanti".