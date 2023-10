Anche quest'anno sono pronti a partire i corsi della Scuola di Musica Comunale di Castel San Giorgio. A partire da lunedì prossimo 23 ottobre, presso l'ex centro di quartiere di Lanzara, partiranno i corsi gratuiti di: clarinetto, sassofono, flauto traverso, tromba, trombone, basso tuba, corno e percussioni. Le lezioni, totalmente gratuite, si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 20.00, presso i locali del Centro di Quartiere di Lanzara. "Un'occasione importante che permetterà a tanti piccoli sangiorgesi di avvicinarsi e appassionarsi alla musica, che è crescita, socializzazione, integrazione e divertimento. Grazie al maestro Antonio Esposito e ai tanti giovani docenti di strumento sarà possibile avvicinare alla Musica tanti ragazzi di Castel San Giorgio. La musica stimola la creatività e contribuisce allo sviluppo della fantasia dei bambini ed è anche un ottimo strumento per superare le differenze e i pregiudizi. Siamo felici, insieme all'assessore alla Cultura Antonia Alfano e a tutta l'Amministrazione, di veder ripartire un progetto così importante che si pone come obiettivo principale quello di voler creare opportunità culturali e insieme sociali, inclusive e aperte a tutta la comunità. Il maestro Antonio Esposito da mezzo secolo diffonde e promuove la cultura musicale sul nostro territorio e grazie a lui ben 57 ragazzi sono diventati maestri e docenti di musica in scuole di ogni ordine e grado" ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara.

Il corpo docente

Questo il corpo docente della scuola di musica comunale:



Gennaro Cibelli Trombone e Basso Tuba;

Aniello Castiello Percussioni;

Luigi Amabile Sassofono e flauto;

Gerardo Delfino Corno;

Angelo Fiume Trombone e Basso Tuba;

Nicola Zamboli Tromba;

Raffaele Soglia clarinetto;

Raffaele Alfano Tromba;

Ester Esposito solfeggio;

Fabiola Esposito direzione di orchestra;

Fabio Sarno percussioni;

Emilio Fortunato educazione musicale.