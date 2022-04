Al via le iscrizioni della scuola di formazione politica dell'associazione Pagani al Centro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

COMUNICATO PAGANI AL CENTRO PARTONO LE ISCRIZIONI PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA Con forte orgoglio ed entusiasmo annunciamo l'apertura delle iscrizioni alla scuola di formazione politica e di amministrazione degli enti locali promossa dall’associazione Pagani al Centro. L'abbiamo detto fin dal primo momento: l'obiettivo primario del nostro gruppo è quello di costruire sinergie e opportunità perché a partire dai cittadini si realizzi una realtà migliore, giorno dopo giorno. Per questo motivo tra le varie progettualità a cui abbiamo dato priorità sin dal principio, abbiamo rivolto particolare interesse e dedizione alla realizzazione della scuola di formazione politica, che ora diventa realtà. Gli incontri avranno inizio nelle prossime settimane, presso la nostra sede in via Criscuolo, 34. Tra gli argomenti cardine che saranno affrontati nella scuola di formazione politica abbiamo: 1. Funzione e organizzazione degli enti locali 2. Le Competenze del comune 3. Definizione di amministratore locale - Doveri e condizione giuridica - Lo status di amministratore locale. 4. La Transizione Ecologica 5. Ambiente, tutela del territorio e sviluppo sostenibile 6. Principi generali di diritto pubblico 7. Nascita e struttura dell’Unione Europea - fonti del diritto europeo 8. Nuove povertà e bisogni sociali- Destinatari ed ambiti di intervento - Ruolo del terzo settore. 9. Il rapporto tra Stato, Regione e Comune 10. La Transizione digitale 11. Procedure di affidamento e stipula dei contratti pubblici 12. Enti locali dissestati - Bilancio stabilmente riequilibrato - Risanamento 13. La contabilità economico-patrimoniale negli Enti locali 14. La Costituzione tra principi ed organizzazione 15. Comunicazione politica Un programma complesso e variegato, per la cui realizzazione ringraziamo anticipatamente tutti gli illustri relatori, in gran parte docenti universitari, che metteranno a nostra disposizione e di quanti vorranno partecipare tutte le loro conoscenze e competenze. La partecipazione è gratuita, come tutte le iniziative promosse dal nostro gruppo. Se vuoi iscriverti alla nostra scuola di formazione politica, questo è il momento giusto. Compila il modulo e prenota il tuo posto a questo link https://forms.gle/77dwCgeq3Y6VWmvp9 Gaetano Cesarano – Presidente Giusy Contaldo – Vicepresidente