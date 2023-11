Giornata della Scuola Medica Salernitana, Croce al merito per Massimo de Girolamo

Oggi, 25 novembre, a Salerno, presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città a Salerno, si è tenuta la 24esima Giornata della Scuola Medica Salernitana.

L'evento, composto da due parti, ha visto un momento di formazione, con relazioni di carattere storico riguardo la Scuola Medica Salernitana e la storia della medicina, ed un altro di carattere istituzionale con la premiazione di esponenti della medicina e della cultura Campana del Premio Internazionale Scuola Medica Salernitana e la consegna delle pergamene di Gran Croce.

Il riconoscimento

Quest'anno, fra gli insigniti di tale onorificenza, per essersi distinto nell'ambito del sociale, per aver fondato il "Borgosalus-Villaggio itinerante di educazione al benessere" ed essere sempre stato disponibile per la propria comunità, quella di Borgo di Montoro, troviamo Massimo De Girolamo. Altri premiati il professor Antonio Giordano, premiato per la ricerca scientifica, il professor Antonio Molfese, premio per la storia della medicina, la professoressa Annamaria Colao premio Trotula per la ricerca scientifica, e il noto attore Yari Gugliucci, premio per la cultura.