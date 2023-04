In dirittura di arrivo i lavori di riqualificazione del Museo della Scuola Medica Salernitana

Sono in via di conclusione i lavori di riqualificazione del museo della Scuola Medica Salernitana, cominciati nei mesi scorsi.

La riapertura

Una buona notizia per i tanti che in questi mesi non hanno potuto visitare il museo per rivivere, grazie all'allestimento virtuale, temi e personaggi della vicenda della prima Università dell’Occidente, sorta a Salerno sotto il dominio longobardo.

(Foto di Antonio Capuano)