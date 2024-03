Protocollo d'intesa tra Fondazione Scuola Medica Salernitana e Abbazia di Montevergine: la firma al Comune

E’ in programma per giovedì 7 marzo, alle 10, in Sala Giunta a Palazzo di Città, il P.D. Riccardo Luca Guariglia, Abate Ordinario di Montevergine, ed il presidente della Fondazione della Scuola Medica Salernitana Enrico Indelli, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, la firma di un accordo di collaborazione finalizzato alla sinergica azione di tutela, conservazione, conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale in loro possesso, quello legato al mondo della medicina, delle farmacie storiche e degli orti medicinali, compresi gli erbari, le raccolte museali e bibliografiche, e tutto quanto ritenuto utile per una loro proiezione in un quadro nazionale ed internazionale di eccellenza.

I dettagli

Particolare attenzione viene rivolta alle giovani generazioni ed ad un approccio olistico alle tematiche oggetto dell’accordo, che in prospettiva considera come suoi obiettivi anche quelli attenti alla biodiversità, a nuove professionalità e ad un generale ben-essere delle comunità coinvolte. L’Abbazia di Montevergine, erede della grande tradizione monastica dell’Ordine di San Benedetto che dal Medioevo ai nostri giorni ha custodito gli antichi saperi e la Fondazione Scuola Medica Salernitana, erede e custode della più grande tradizione medica dell’antichità, si impegneranno per un comune e sinergico percorso fatto di incontri, progettualità, coinvolgimento delle comunità, promozione dei siti e dei saperi.