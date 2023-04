A Castel San Giorgio nasce la scuola di musica comunale "Città di Castel San Giorgio". La presentazione ufficiale è avvenuta questa mattina. I corsi saranno totalmente gratuiti e si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30 nei i locali del Centro di Quartiere di Lanzara. Potranno parteciparvi tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

La scuola di musica

"Un'occasione importante che permetterà a tanti piccoli sangiorgesi di avvicinarsi e appassionarsi alla musica, che è crescita, socializzazione, integrazione e divertimento - dichiara il sindaco Paola Lanzara -. Grazie al maestro Antonio Esposito e ai tanti giovani docenti di strumento sarà possibile avvicinare alla Musica tanti ragazzi del nostro territorio. La musica stimola la creatività e contribuisce allo sviluppo della fantasia dei bambini ed è anche un ottimo strumento per superare le differenze e i pregiudizi. Siamo felici, insieme all'assessore alla Cultura Antonia Alfano e a tutta l'Amministrazione, di veder ripartire un progetto così importante che si pone come obiettivo principale quello di voler creare opportunità culturali e insieme sociali, inclusive e aperte a tutta la comunità. Il maestro Antonio Esposito da mezzo secolo diffonde e promuove la cultura musicale sul nostro territorio e grazie a lui ben 57 ragazzi sono diventati maestri e docenti di musica in scuole di ogni ordine e grado, una vera e propria istituzione culturale per Castel San Giorgio a cui intendiamo dare nuovo impulso" ha concluso Paola Lanzara.