Curiosità: il Sea Cloud approda a Salerno, accanto a Le Lyrial

Una splendida nuvola di mare illuminata dal sole. Un gioiello incastonato in uno scenario da favola: il Sea Cloud, il più grande yacht privato a vela al mondo, con i suoi quattro alberi maestri che superano i cinquanta metri d’altezza, le ventinove vele di oltre 3000 metri quadrati, i centodieci metri di lunghezza approda a Salerno. Era stato avvistato ieri ad Agropoli il più antico e affascinante dei velieri adibiti a charter che attualmente navigano i mari della Terra. Di costruzione tedesca, il Sea Cloud è ormeggiato alla Stazione Marittima Zaha Hadid di Salerno, arrivando in mattinata con i suoi cinquanta passeggeri e 60 uomini di equipaggio. Ripartirà nel pomeriggio per continuare la sua crociera. Ammirarlo da vicino è uno spettacolo.

Accanto al Sea Cloud, sempre ormeggiata al Molo Manfredi, c’è anche la nave da crociera Le Lyrial della Compagnie du Ponant: con i suoi 200 passeggeri ha attraccato anch’essa in mattinata e ripartirà nel pomeriggio.