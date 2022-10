Seconda Giornata "In Vino Civitas": premio a San Patrignano ed al professore Metallo

È stato assegnato alla cantina di San Patrignano, dove i ragazzi della comunità producono il vino con percorso di recupero e nuova opportunità di vita, il premio EccellenSA, un bacco in ceramica realizzato dal maestro ceramista Lucio Ronca, che Cna Salerno attribuisce ad una cantina che si è distinta in ambito sociale. La consegna ufficiale è avvenuta nell’ambito della seconda giornata di “In Vino Civitas”, il salone del vino di Salerno in corso di svolgimento alla stazione marittima di Salerno, organizzato da Createam associazione culturale, Cna e Cciaa.

L'evento

La seconda giornata è partita con la trasferta verso Amalfi, sulle vie del mare. Un traghetto messo a disposizione dalla Travelmar di Marcello Gambardella ha accompagnato aziende e buyer a conoscere la perla della costiera ed in visita alla cantina di Marisa Cuomo che, con il suo Fiorduva Furore bianco costa d’Amalfi doc 2020 ha conquistato la giuria del Premio Arechi che lo ha confermato il miglior bianco prodotto in provincia di Salerno. Al Montevetrano Colli di Salerno Igt 2019 ( ex aequo con Aglianico Colli di Salerno Igt 2016 di Mila Vuolo) è invece andato il premio come miglior rosso, ma a Silvia Imparato, la produttrice del vino, presente fin dalla prima edizione considerata la madrina del salone del vino è toccato anche assegnare un premio oltre che riceverlo.

In questo caso sempre un prodotto artigianale, un pannello fotografico realizzato da Armando Cerzosimo, in copia alla foto che fa parte della mostra “Brindisi” è allestita all’interno della Stazione, consegnato al professor Gerardo Metallo,ordinario di Economia che, a pochi giorni dal pensionamento dopo 40 anni ad Unisa, è stato premiato dal mondo dell’economia e dell’artigianato rappresentato da Cna e Camera di Commercio di Salerno nell’ambito della manifestazione in corso di svolgimento a Salerno. E quindi domani lunedì 17 ottobre l’ultima giornata. Sarà il deputato salernitano Piero De Luca a salutare i buyers al termine del programma Pes promosso da Ice che li porterà ad effettuare i b2b con le aziende vitivinicole.

Tra gli appuntamenti alle 11 “Turismo a Salerno: tra sacro e promozione enogastronomica”, con Antonio Ilardi, presidente Federalberghi Salerno, alle ore 12 “Affari d’Uva: Ice e CNA per le aziende”, a cura di Antonio Franceschini, Responsabile Ufficio Promozione e Mercato Internazionale CNA. Alle ore 13 con l'Associazione Nazionale delle Città del Vino: "Vino e turismo del vino: il ruolo dei territori". Intervengono: Angelo Radica (Presidente Nazionale CdV), Marco Razzano (Coordinamento Regionale Campania CdV) e Giuseppe Festa (Corso di Wine Business UniSa).