Pontecagnano, inaugurata la sede dell'associazione Mistral

Ha aperto i battenti ieri in via dei Navigatori la sede dell'associazione Mistral, realtà che riunisce 40 imprenditori della fascia costiera di Pontecagnano Faiano. Un punto d'incontro per tutti coloro che vogliano confrontarsi sulle azioni da mettere in campo per lo sviluppo del litorale. Presente, fra gli altri, anche il consigliere regionale Michele Cammarano.

Le dichiarazioni

"Un passo epocale - spiega la presidente di Mistral, Luana Moccia - per un gruppo di attività giunte alla terza generazione, che provano giorno dopo giorno ad attivarsi nonostante le difficoltà che si vivono sul territorio. L'apertura della sede getta le basi per avviare la concertazione ed il confronto con le istituzioni, che hanno l'obbligo di essere al fianco degli operatori e supportarli nel processo di sviluppo".