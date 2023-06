Salerno più accessibile con le "sedie job": la presentazione del progetto

Si è tenuta questa mattina, presso la sede del CSI - Centro Sportivo Italiano di Salerno in Via Lungomare Tafuri - la Conferenza stampa di presentazione del progetto “Sedie JOB – Salerno Accessibile” proposto dall’Associazione Culturale Iperion, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e Fondazione Cassa Rurale Battipaglia. All’evento sono intervenuti: Giuseppe D’Andrea, Consigliere del Comune di Salerno, Teresa Falco, Presidente del CSI Salerno; Gianluca Cammarano, Presidente dell'Associazione "Iperion”; Roberto Manzo, Consigliere della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia; Massimiliano Graniti, Consigliere di Amministrazione della Fondazione Carisal.

Le sedie "job"

Grazie al contributo delle due Fondazioni coinvolte, sono state acquistate 2 sedie Job, acronimo di “J’amme ‘O Bagno”, prodotte dalla azienda Neatech.it, che offrono la possibilità di entrare in acqua a cittadini non autosufficienti (anziani con difficoltà deambulatorie, disabili, ecc.). Le sedie sono state consegnate in comodato d'uso al CSI Salerno, che provvederà a renderle disponibili a strutture balneari e ad impianti natatori.