Sosta selvaggia in via Nizza: residenti e commercianti esasperati

Completamente paralizzato il traffico su via Nizza, ieri mattina, a causa di un'auto in sosta che ha impedito il passaggio di un pullman. Non è la prima volta che il parcheggio selvaggio arreca caos e rallentamenti al traffico: in pochi minuti, tutta la zona Vestuti risultava caratterizzata da code e clacson impazziti.

Sul posto, è stato necessario l'intervento della Polizia Municipale. L'auspicio degli abitanti della zona è che, con controlli più frequenti, vengano multati gli incivili e risparmiati nuovi disagi.