Pontecagnano, la recinzione cede e rischia di cadere sulla strada: "Fate qualcosa"

Nuova segnalazione da via Flavio Gioia a Pontecagnano. Alcuni lettori hanno segnalato che nei pressi dell'incrocio con la SP 175 litoranea vi è una recinzione posta a bordo carreggiata che ha ceduto e rischia di finire sulla strada.

La segnalazione

"È molto pericolosa - ci scrive un lettore - in quanto una parte è già in bilico sulla strada e soprattutto chi è in moto, scooter o bici rischia di finirci dentro. Si faccia qualcosa per risolvere il problema".