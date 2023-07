Stazioni della metropolitana nel degrado più assoluto: la denuncia di un lettore

Stazioni della metropolitana leggera di Salerno nel degrado più assoluto. È quanto ci segnala un nostro lettore. "Lo stato di abbandono e degrado in cui versa la metropolitana di Salerno è sicuramente aggravato dal comportamento degli incivili, che vanno condannati duramente e senza sconti. Ma non possiamo non puntare il dito contro i responsabili di questo scempio".

Il degrado

Le foto testimoniano l' in più punti, con cavi volanti in corrispondenza delle telecamere di videosorveglianza, panchine per l'attesa completamente arrugginite e rifiuti sparsi nei pressi degli ingressi. "La rete metropolitana di Salerno - aggiunge - ha bisogno di una manutenzione massiccia, vista la scarsita’ di interventi effettuati negli ultimi anni. Un atteggiamento che non è motivato da ristrettezze economiche ma è emblematico di un’inaccettabile sciatteria nei confronti dei salernitani".