Pacchi di pane e mozzarella abbandonati in strada: Salerno Pulita rimuove tutto

Due micro discariche a Salerno: in via Laspro e via degli Uffici Finanziari. I residenti sono indignati: protestano, segnalano e documentano inviando foto alla nostra redazione. Salerno Pulita è prontamente intervenuta: ha rimosso le buste contenenti derrate alimentare e via degli Uffici Finanziari non ospita più i pacchi della vergogna.

Salerno Pulita chiede ai cittadini di segnalare degrado e abbandono di rifiuti attraverso Junker app per la differenziata. All'interno dell'app c'è il servizio sentinella che consente agli utenti di denunciare in modo molto più rapido. In questo modo, Salerno Pulita può intervenire con celerità restituendo decoro ai quartieri.

Alcune ore fa, i lettori avevano segnalato a Salerno Today la micro discarica In via degli Uffici Finanziari, alle porte della zona industriale ed a pochi passi dallo stadio Arechi. Rabbia mista a delusione: "Il cibo sarebbe servito agli indigenti. E' una vergogna". Inoltre i residenti segnalano campane del vetro utilizzate come "boe" per rifiuti, nel centro cittadino, in via Laspro.

