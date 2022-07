Salerno, spunta piccolo accampamento abusivo sotto al ponte del fiume Irno

Un piccolo accampamento abusivo è stato realizzato, negli ultimi giorni, sotto al ponte del fiume Irno, in pieno centro a Salerno.

La segnalazione

Qualcuno – come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella – ha utilizzato cartoni, copri-letti, bastoni in legno e finanche due valige piccole per dar vita alla “casetta” abusiva, a pochi metri dalla stazione. Si tratta probabilmente di clochard che vengono visti dai passanti mentre bevono birre e alcolici nei pressi proprio del fiume, dove a volte fanno anche il bagno completamente nudi durante la notte.