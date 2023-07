Cinghiali rovistano tra i rifiuti ad Acciaroli: la denuncia di un lettore

E’ allarme cinghiali nel Cilento. Nella notte tra mercoledì e giovedì, tra le 4 e le 5, due cinghiali hanno abbattuto un secchio della spazzatura per rovistare tra i rifiuti ad Acciaroli (Pollica).

Il caso

A segnalarlo alla nostra redazione è un lettore: “L'azione non è stata esente da rumori notturni. L'immagine, in cui è presente uno dei due cinghiali, è stata scattata al buio e da lontano”. Non è la prima volta che viene segnalata la presenza di ungulati nel Cilento.