"Aiuole nel degrado sul Corso di Salerno": la denuncia di un lettore

Ancora aiuole nel degrado a Salerno. A segnalarlo alla nostra redazione il cittadino Giulio Maria Di Maio: “Si spendono tanti soldi per le luci e le grandi opere, su cui ogni può avere la sua legittima opinione, e poi abbiamo aiuole completamente abbandonate su Corso Vittorio Emanuele, sia nel tratto vecchio che in quello nuovo vicino alla stazione. E’ mai possibile che qui a Salerno l’ordinaria manutenzione non funziona mai come dovrebbe?”. L'auspicio è che, con l'avvio del restyling, possano essere realizzare aiuole che poi vengano mantenute nel modo giusto.