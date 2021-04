"Non potano gli alberi da 8 mesi: aiutateci": l'appello di residenti ed esercenti di Torrione

"Da circa 8 mesi, nessuno pota gli alberi: le foglie degli arbusti e i rami hanno coperto le insegne delle attività commerciali e gli insetti invadono negozi e case, togliendo luce a balconi e finestre. Inoltre, le radici rialzate sui marciapiedi hanno provocato la caduta di diversi pedoni: quando il Comune intende provvedere alla manutenzione del verde pubblico?".

E' questa la denuncia dei salernitani che abitano e lavorano in via Dono, via Florenzano, via Pietro del Pezzo, a Torrione, esasperati dai disagi arrecati dall'incuria in cui versa la zona. Accorato, l'appello affinchè il Comune provveda a far potare gli alberi e a curare il verde pubblico.