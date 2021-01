Manutenzione per alberi e aiuole: interventi del Comune di Salerno in zona Arechi

La pioggia battente e le raffiche di vento non hanno risparmiato Salerno, nelle ultime settimane. In più punti della città, il Comune, attraverso i tecnici del settore Verde Pubblico e gli agronomi, quest'ultimi incontrati anche dal sindaco Vincenzo Napoli, è intervenuto per il monitoraggio di piante ed alberi a rischio caduta.

Via Allende

Mentre il consigliere comunale Antonio Cammarota ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito a quanto è accaduto nei giorni scorsi a Torrione e in altri quartieri, in zona stadio Arechi, nel piazzale del parcheggio antistante la tribuna, proseguono i lavori di manutenzione. Sono stati sfoltiti alcuni alberi. Interventi anche sui tronchi. Le radici profonde hanno fatto sollevare pezzi di asfalto. Al lavoro dei tecnici del settore Verde Pubblico va affiancato con urgenza un lavoro di manutenzione del manto stradale: via Allende e le strade circostanti sono ridotte a gruviera. Sono presenti grosse buche - a rischio gli pneumatici delle auto in transito - a pochi passi dal parcheggio dove è in corso la manutenzione degli alberi.