“Abbiamo gli alberi che ci entrano in casa”: l'allarme dei residenti di via Pietro del Pezzo

“Abbiamo gli alberi che ci entrano in casa”: la segnalazione arriva da alcune famiglie di via Pietro del Pezzo, che da tempo chiedono con urgenza la potatura dei rami che – come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella – hanno raggiunto ormai i balconi dei primi piani delle case. L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione del verde pubblico intervengano quanto prima per risolvere la problematica.