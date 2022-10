"Alberi pericolosi, urge intervenire": l'appello dei residenti di via Schiavone

E’ ancora allarme verde pubblico a Salerno. Anche i residenti di via Raffaele Schiavone (altezza uscita Tangenziale di Pastena) hanno scritto alla nostra redazione per lamentarsi degli enormi alberi non potati che rischiano di rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità

L'appello

L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione intervengano in tempi rapidi per evitare che la situazione peggiori ulteriormente.