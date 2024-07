"Gli alberi ci entrano in casa e sul marciapiede non si cammina": l'ira dei residenti di via XX Settembre

Non solo in via Pietro del Pezzo. Ma l’ “emergenza” alberi riguarda anche via XX Settembre, sempre nel quartiere di Torrione. Come mostrano le foto inviateci da un lettore, anche qui i rami e le foglie stanno per entrare all’interno delle abitazioni.

L'appello

“Ormai - denuncia - sono veicolo di blatte, zanzare e topi. Non basta tutto ciò perché i rami ricadenti sui marciapiedi sono talmente bassi che, se non si presta attenzione quando si cammina, si rischia di finire accecati. Noi residenti non meritiamo tutto ciò”. L’auspicio è che in entrambe le strade intervengano, in tempi rapidi, gli addetti alla manutenzione.