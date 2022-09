Mancata manutenzione del verde pubblico, cade un albero a Pastena

"Quando si chiede la potatura delle piante, non è solo perché bisogna abbassarsi per camminare, ma perché l'albero diventa troppo pesante e può succedere che cada": è quanto osservato su Facebook da un salernitano che ha pubblicato una emblematica foto sul gruppo "Sei di Pastena se...".

In via Madonna di Fatima, infatti, è caduto un grosso albero, finendo sul marciapiede dove in quel momento non transitava nessuno. Nessun ferito, ma è evidente quanto urga una più attenta e costante manutenzione del verde pubblico in città.