E' caduto un grosso albero in via Nizza, all'altezza dell'area del Trincerone recentemente inaugurata.

Pericolo scampato, per cittadini e commercianti della zona che, oltre a chiedere la rimozione dell'arbusto, auspicano una più attenta ricognizione delle alberature pericolanti in città da parte del Comune, per scongiurare conseguenze ben più gravi.