Allarme sicurezza, il Comitato San Francesco incontra il comandante della Polizia Municipale e i consiglieri

Escalation di furti e episodi delinquenziali, in piazza San Francesco, come nei pressi dei Salesiani ed in via Carmine: a denunciarlo, residenti e commercianti del Comitato San Francesco guidato da Laura Vitale. Di ieri sera, infatti, l'incontro presso la sede del Comitato di quartiere con il consigliere comunale Arturo Iannelli e il comandante della Polizia Municipale, Rosario Battipaglia.

La denuncia

Gli abitanti del rione Carmine chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine in una zona ormai divenuta bersaglio di rapine e furti ad opera soprattutto di stranieri, spesso ubriachi. Non solo: la scarsa illuminazione e la mancata manutenzione del verde pubblico non giovano alla sicurezza, in termini di visibilità stradale. E, ancora, c'è stato chi ha richiesto a gran voce il miglioramento della segnaletica per scongiurare nuovi sinistri in una strada che, specie di sera e di notte, è teatro di sistematiche trasgressioni in termini di limiti di velocità da parte da chi è al volante. Insoddisfazione e tensione, dunque, sono emerse dalla riunione: i malumori espressi dal Comitato saranno messi per iscritto e consegnati all'amministrazione comunale sotto forma di report, affinchè vengano presi i dovuti provvedimenti, a tutela della sicurezza e del decoro del quartiere.