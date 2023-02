Auto che sfrecciano e piante non potate in via Carmine: la denuncia e l'appello

Auto che sfrecciano senza limiti, segnaletica stradale e strisce pedonali non visibili e piante non potate. Questo il triste quadro di via Carmine, come ci segnalano alcuni commercianti e residenti della zona, stanchi di dover rischiare la vita ogni volta che attraversano la strada a causa della guida spericolata di diversi automobilisti imprudenti e incivili.

A preoccupare chi frequenta la zona, anche le piante non curate e il conseguente proliferare di insetti, oltre che la scarsa visibilità per le chiome degli alberi incolte. Accorato, l'appello del quartiere al Comune, affinchè provveda alla regolare manutezione del verde pubblico e prenda provvedimenti per controllare la velocità delle auto, a tutela di pedoni e persone al volante.