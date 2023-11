Auto che sfrecciano ovunque in città, nonostante gli autovelox: le segnalazioni

Nonostante l'installazione dell'autovelox sul lungomare e la valanga di multe effettuate, non cala la pessima abitudine di alcuni automobilisti di superare i limiti di velocità previsti, mettendo a rischio la propria e l'altrui incolumità.

Innumerevoli, le segnalazioni che ci giungono dal centro, dalla zona orientale e dalla Lungoirno, circa investimenti e incidenti sfiorati per i veicoli che sfrecciano senza scrupoli, in molti casi anche in presenza delle strisce pedonali. L'appello dei salernitani, dunque, è di continuare a sanzionare a tappeto i responsabili, per scongiurare