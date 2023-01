Amianto nell'ex Sacro Cuore di Torrione: teloni danneggiati, area parzialmente scoperta

Tensione tra i residenti di Torrione, dove risultano parzialmente rimossi i teloni che ricoprono l'area di circa 3mila metri quadri dove è in corso l’abbattimento dello stabile ex “Sacro Cuore”. Dopo lo stop dei lavori da parte della Procura della Repubblica di Salerno per la sospetta presenza di amianto nel cantiere, l'area fu sequestrata dalla Polizia Municipale per errato smaltimento di materiale pericoloso.

L'appello

Probabilmente a causa delle raffiche di vento delle scorse ore, i teloni risultano ora assenti in più punti dell'area: l'auspicio dei residenti è che si provveda all'immediato ripristino della copertura del materiale potenzialmente dannoso per la salute.

Foto di Guglielmo Gambardella