Animali vaganti a Dragonea, insorge il Comitato: "A rischio la sicurezza degli automobilisti"

Allarme animali vaganti a Dragonea: come denuncia il Comitato Civico della popolosa frazione di Vietri, infatti, equini e bovini passeggiano indisturbati lungo la strada, a tutto rischio degli automobilisti che, magari con la scarsa visibilità delle curve, potrebbero travolgere gli animali e ritrovarsi protagonisti di un incidente.

L'appello del Comitato Civico Dragonea

"Il nostro primo cittadino ha il dovere, insieme alle autorità competenti, di intervenire in maniera risolutiva sulla vicenda che perdura ormai da decenni.

Non aspettiamo che succeda qualche fatto di cronaca prima che si muova qualche dito. La sicurezza prima di tutto. Una mamma con un bambino di 10 mesi può aver mai il terrore di uscire di casa per recarsi a messa? Se questa è una cosa normale, allora noi ci consideriamo fuori dal mondo, ma la voce la alziamo lo stesso per il bene della nostra gente. Il problema è di chi lo vive".