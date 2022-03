Salerno, catturate cinque mucche che vagavano in un terreno abbandonato

Individuate e catturate cinque mucche che vagavano in un terreno con una serie di manufatti abusivi, in un’area abbandonata in via San Nicola del Pumbolo.

Le segnalazioni

A seguito delle numerose segnalazioni di residenti e su impulso del Prefetto di Salerno per contenere la presenza di animali vaganti, stamattina, i carabinieri, gli agenti della Polizia Municipale e gli uomini del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asl e della polizia veterinaria della Campania si sono recati sul posto per i controlli. Gli animali sono stati trasferiti in appositi centri gestiti dalla Regione, dove saranno sottoposti alle analisi sanitarie del caso. Il monitoraggio continua.