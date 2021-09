Auto sfrecciano sulla Lungoirno, vicino al faro. Le famiglie: "Preoccupate per i nostri figli che andranno a scuola"

Ricomincia la scuola ed aumentano le preoccupazioni dei genitori degli alunni che, quotidianamente, dovranno attraversare la strada caratterizzata da auto che sfrecciano in un tratto in cui la visibilità non risulta sufficiente, sulla Lungoirno, all'altezza del Faro della Giustizia e della Cittadella Giudiziaria. Come già richiesto in passato, infatti, le famiglie vorrebbero un semaforo per regolare il traffico dei veicoli che, incuranti troppo spesso dei pedoni, percorrono il tratto di strada di giorno e di notte a velocità elevata.

La denuncia

"Diverse persone sono state travolte da auto in corsa che non osservano le norme del codice stradale - ci scrive una lettrice - Mio figlio attraversa quella strada ogni mattina e, come lui, tanti altri ragazzini: vista la situazione di pericolo e la scarsa visibilità dovuta all'incrocio con il ponte dei Cacciatori dell'Irno, cosa costa, all'amministrazione, installare un impianto semaforico a tutela dei pedoni?", si chiede l'utente, sostenuta da altri residenti della zona che, ogni giorno, sono costretti a prestare la massima attenzione per l'attraversamento pedonale.