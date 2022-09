"Sì ad una nuova fermata presso la stazione di Montecorvino/Bellizzi": la richiesta della Filt Cgil

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Con la presente, la scrivente O.S. intende farsi portavoce delle problematiche riscontrate dai pendolari che utilizzano il servizio di trasporto ferroviario dalla stazione di Montecorvino/Bellizzi.

Gli stessi lamentano, nello specifico, l’assenza di collegamenti da Salerno per Montecorvino/Bellizzi durante la fascia oraria che và dalle 12 alle 14. Tale situazione sta causando notevoli disagi a tutti gli interessati, in particolare ai lavoratori ed agli studenti che devono raggiungere il capoluogo di Provincia i quali, loro malgrado, sono costretti a posticipare notevolmente il rientro presso le loro abitazioni con pregiudizio sul proseguimento della giornata. Occorre, infatti, rilevare che il primo treno utile che effettua la fermata presso la stazione di Montecorvino/Bellizzi risulta essere solo quello in partenza da Salerno alle ore 14 e 40.

Per quanto sopra esposto, al fine di alleviare i disagi dei suddetti pendolari, si chiede di poter istituire la fermata alla stazione di Montecorvino/Bellizzi del treno nr 21107 in partenza da Salerno per Potenza alle ore 14.



Gerardo Arpino Filt-Cgil