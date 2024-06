Ascensore pubblico guasto a Le Fornelle, l'urlo dei residenti: "Nessuno ci ascolta"

Continuano da settimane, i disagi per i residenti e per i frequentatori del centro storico alto, a causa del guasto all'ascensore pubblico de Le Fornelle. Da Salerno Mobilità, i residenti stanno ricevendo risposte vaghe sulla riapertura.

Non si contano, nelle ultime settimane, segnalazioni e telefonate degli abitanti delle tre palazzine di via Guariglia, in particolare, per il ripristino del servizio: ad oggi, nulla è cambiato. I salernitani, dunque, attendono di poter nuovamente usufruire dell'ascensore.