Code e disagi, questa mattina, presso l'Asl di via Vernieri. A causa di un guasto ai sistemi informatici, infatti, è stato impossibile effettuare i pagamenti dei ticket delle visite programmate.

Numerose persone non hanno potuto provvedere ai pagamenti dei ticket delle visite specialistiche programmate, nè effettuare prenotazioni

In tilt il terminale del Cup all'Asl: disagi per i pazienti di via Vernieri