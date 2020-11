"La gente è in ospedale e loro si riuniscono senza mascherina": la denuncia di una salernitana

"C'è gente che sta in fin di vita per via del Covid-19 e c'è ancora chi, in barba al buon senso, si riunisce in strada senza neppure le mascherine".

Lo ha denunciato una nostra lettrice in via Mauri. Non solo a Pastena, ma anche a Torrione, puntualmente, di sera, giovani e meno giovani danno vita ad assembramenti incontrollati in strada e, in particolare, in piazza Giancamillo Gloriosi. Accorato l'appello dei residenti affinchè le forze dell'ordine incrementino i controlli e multino i trasgressori.

Foto in basso di Guglielmo Gambardella