Locali chiusi e tensione per il contagio, ma i ragazzini si assembrano in piazza San Francesco: la denuncia

Assembrati, per lo più senza neppure la mascherina, incuranti della pandemia e degli enormi sacrifici richiesti all'intera comunità per contenere il contagio da Covid-19. Non stanno certamente tirando fuori il meglio di loro, i ragazzini che, ogni sera, si incontrano in piazza San Francesco, in barba alle norme anti-Covid. Mentre i locali stanno facendo fronte ad una nuova impegnativa stretta, disposta dall'ordinanza regionale e dal decreto nazionale, gli adolescenti continuano a non modificare le proprie abitudini, senza neppure indossare i dispositivi di protezione. La distanza di sicurezza? Neppure a parlarne, a tutto danno della tutela della propria e dell'altrui salute.

L'appello dei lettori