In gruppo e senza mascherina: gli adolescenti salernitani ignorano il Covid-19

Senza mascherina o con la mascherina abbassata, in gruppo e senza mantenere distanze: così i più giovani, sabato sera, chiacchieravano nei pressi del tempio di Pomona, a Salerno, e nei pressi della Cattedrale.

Nessun timore del Covid-19 e neppure delle multe, a quanto pare, tra gli adolescenti che, in barba al buon senso e alla legge, si comportano come se l'emergenza sanitaria fosse finita. Uno schiaffo alle vittime della pandemia e a chi continua a lottare in ospedale o in isolamento domiciliare, da parte dei giovanissimi che, con la loro irresponsabilità, rischiano di contrarre o di far contrarre il Covid. L'auspicio è che le forze dell'ordine possano sanzionarli e richiamarli, ponendo fine alle pericolose trasgressioni.