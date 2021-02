Salerno centro: "C'è il sindaco: scappa via di là", poi si assembrano senza mascherina a pochi metri

Si trovavano assembrati senza mascherina e senza alcun distanziamento sociale, in barba alle norme basi anti-Covid ed al buon senso, un gruppo di giovanissimi, in piazza Sant'Agostino, ieri sera, quando, tuttavia,il sindaco ha fatto un blitz per monitorare la situazione.

Così, candidamente, i ragazzini se la sono data a gambe levate, spostandosi, tuttavia, di pochi metri e comportandosi esattamente allo stesso modo dei minuti precedenti: senza mascherina, senza distanza alcuna. Tali irresponsabili comportamenti fanno supporre che, in realtà, controlli a parte, il problema sia a monte e sia legato, probabilmente, ad una distratta educazione familiare e scolastica. Si suppone, infatti, che i giovani non prestino attenzione alle norme anti-contagio perchè non abbiano ancora afferrato i rischi enormi a cui, trasgredendo, espongono la propria o l'altrui salute. L'auspicio è che la sensibilizzazione sulla delicata tematica parta proprio dalle famiglie degli adolescenti che, evidentemente, necessitano di un'attenzione maggiore. Per il bene di tutti.