Sul Corso con la mascherina e in piazza San Francesco senza: assembramenti ovunque a Salerno

Assembramenti e calca, complice il bel clima, stanno diventando ormail la norma in città. Con qualche differenza, in quanto se in zone a prova di continui controlli da parte delle forze dell'ordine, come il Corso, le persone indossano la mascherina, in altri luoghi, come piazza San Francesco, innumerevoli i più giovani che si assembrano senza neppure i dispositivi di protezione.

Non solo, la piazza è frequentata anche dai senza fissa dimora che ignorano completamente le norme igienico-sanitarie, oltre che quelle anti-Covid. Come più volte sottolineato dai residenti del quartiere, insomma, non solo il centro, ma anche le altre aree della città necessitano di un monitoraggio costante, onde evitare il propagarsi del virus, oltre che altre situazioni pericolose per la salute e l'incolumità pubblica.

