Bar chiusi e self service pieni: la segnalazione

Quando chiudono i bar, i self service vengono presi d'assalto, come mostrano gli scatti del fotoreporter Guglielmo Gambardella. Diversi, i residenti che hanno notato assembramenti presso i distributori automatici.

Così, l'appello per il Comune è quello di monitorare anche i self service onde evitare comportamenti pericolosi in termini di contagio.