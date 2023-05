Furgoncino perde il carico sul Trincerone, assorbenti sull'asfalto: la segnalazione

Un furgoncino ha perso il suo carico di assorbenti e questi ultimi, quindi, sono finiti sull'asfalto, sul Trincerone di Salerno, all'altezza di via Sant'Eremita.

A segnalarcelo, un lettore che chiede la rimozione rapida dei materiali che giaccono in strada e che, come è noto, essendo particolarmente resistenti all'acqua, risultano altamente inquinanti per le tubature idriche, se non smaltiti correttamente.