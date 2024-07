Grave atto vandalico a Battipaglia: abbattuti tutti segnali stradali sulla provinciale 135

L'Amministrazione Comunale denuncia un grave atto intimidatorio avvenuto in queste ore. Ignoti hanno divelto i segnali di divieto di transito ai mezzi pesanti sistemati lungo la strada provinciale 135.

È già scattata la denuncia per vandalismo e i segnali stradali saranno ripristinati. "Nessuna posizione di dissenso può giustificare tale atto a danno di proprietà pubbliche. - si legge sulla nota del Comune - Questi comportamenti irrispettosi non sono tollerati e faremo di tutto per sanzionare chi pensa di farla franca ricorrendo a tecniche illegali".