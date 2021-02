"Negozio chiuso per Covid-19": spuntano numerosi avvisi in città, l'epidemia spaventa i salernitani

Gli esercenti che, nel primo periodo, preferivano sospendere l'attività silenziosamente, non hanno più timore ad apporre avvisi precisi e chiari per giustificare la chiusura del negozio

Barbieri, parrucchieri, alimentari: sono sempre di più le attività commerciali che stanno abbassando le saracinesche a Salerno, causa Covid-19. Purtroppo, è evidente che i contagi proliferino. Ed ora gli stessi esercenti che, nel primo periodo, preferivano sospendere l'attività silenziosamente, non hanno più timore ad apporre avvisi precisi e chiari per giustificare la chiusura del negozio.

Diverse le chiusure motivate da quarantene precauzionali come da isolamento per contagio accertato, a Torrione ma non solo: insomma, i salernitani percepiscono in modo sempre più ravvicinato le conseguenze della nuova ondata.

Foto di Guglielmo Gambardella

