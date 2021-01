Auto in sosta selvaggia per un giorno intero, un lettore: "Possibile che nessuno veda?"

"Ci troviamo in via Roma di fronte al teatro Verdi", ha osservato l'utente, auspicando che vengano rafforzati i controlli nella zona

Non cessano i comportamenti incivili in città. Come ci segnala un lettore, un automobilista ha ben pensato di lasciare in sosta per l'intera giornata la sua vettura davanti ad una fermata del bus.

"Non è possibile che ni vigili non l'abbiano vista - ci scrive un lettore- Ci troviamo in via Roma di fronte al teatro Verdi", ha osservato l'utente, auspicando che vengano rafforzati i controlli nella zona.