Un'auto sinistrata parcheggiata male da settimane: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza, da diverse settimane, di un'auto sinistrata parcheggiata male nella zona di via Vinciprova, a pochi passi dalla Cittadella Giudiziaria. L'auto, secondo quanto riferito dal nostro lettore, sarebbe lì da diverso tempo ed essendo parcheggiata in curva, ostacolerebbe il transito veicolare rallentado le svolte di tir ed autoarticolati che transitano per la zona.

Il pericolo

In più le lamiere sporgenti dell'automobile potrebbero ferire bambini e non solo che si trovano a passare per la zona. Si chiede, quindi, la rimozione immediata del veicolo e l'interessamento delle autorità preposte.