Protestano i pendolari in via Ligea: "Rifiuti in strada e mascherina come optional"

Disagi e proteste in via Ligea, in zona porto, a Salerno. La denuncia arriva dai pendolari. Attendono l'autobus, nelle ore più calde, in assenza di un riparo, di una pensilina.

I dettagli

Protestano anche per l'assenza di sicurezza. "Ci sono molte persone, sia italiane che straniere, che non indossano la mascherina - spiegano a Salerno Today - In aggiunta, ci sono rifiuti lasciati in strada e le alte temperature fanno proliferare insetti".