Divieto di sostare le auto...nel 2025: spunta un avviso "in anticipo" in via Nizza

Non sarà possibile sostare i propri veicoli dalle 8.30 alle 9.30 per lo scarico e il carico di merci edili, in via Nizza. E' quanto si legge su un avviso affisso nella zona: nulla di particolarmente singolare, se non fosse che tale divieto dovrebbe entrare in vigore il 4 maggio del 2025.

Curiosità

Il palese refuso sull'avviso ha strappato un sorriso ai residenti che ci hanno segnalato l'anomalia.